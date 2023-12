Remuzzi | «Nel 2024 prenderemo meno pillole Ma ora attenti alle malattie del nuovo clima»

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Il professore: «Covid? Non ce ne libereremo, ci sarà sempre come l’influenza. Ma sta diventando endemico, per cui l’impatto sarà probabilmente minore». E sui vaccini: «L’mRna comincia a dare risultati interessanti contro i tumori. E uno studio recente ribadisce che non c’è correlazione con le morti improvvise»

"La cosa sensazionale " aveva detto il direttore dell'Istituto Mario Negri Giuseppe" è che ... Le vittime del cromosoma di Neanderthalmondo sono forse 1 milione e potrebbero essere proprio ...nostro paese la regione Lombardia, dove il 50% degli erogatori sono privati, è crollata sotto i colpi del COVID, non per l'indimostrata particolarità genetica di popolazione descritta da, ...Il professore: «Covid Non ce ne libereremo, ci sarà sempre come l’influenza. Ma sta diventando endemico, per cui l’impatto sarà probabilmente minore». E sui vaccini: «L’mRna comincia a dare risultati ...Lo spreco dei farmaci in Italia è tutto in questa contraddizione: abbiamo i prezzi più bassi della media Ue, ma spendiamo peggio degli altri perché usiamo poco i più economici generici, acquistiamo fa ...