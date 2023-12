Redditi 2022 | Conte è il parlamentare più povero Gasparri | dovrà dare una spiegazione di come è riuscito a campare

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Giuseppeè ilcon il reddito più basso. Poco più del deputato Aboubakar Soumahoro. Nella dichiarazione deidel 2023 depositata alla Camera, il leader del Movimento 5 Stelle, riporta un reddito complessivo di 24.359 euro lordi, evidenziando un calo rispetto ai 34.000 euro dichiarati nel. Questo reddito, tuttavia, rappresenta principalmente l'indennità, dato cheè entrato in Parlamento il 13 ottobre, e la sua dichiarazione riflette solamente circa due mesi e mezzo da deputato. La sua indennità, infatti, è di 10.435 euro lordi al mese.Questo significa che prima di essere eletto deputato nell’ultima campagna elettoraleera a reddito zero, ossia che in tutti i mesi ...

Redditi 2022 , chi è il politico più ricco? Svelata la speciale classifica e gli ultimi aggiornamenti in merito Come ogni anno, a questa parte, ... (notizie)

... quando sul sito della Camera, prima della cometa, appare la dichiarazione deidi Aboubakar ... Il parlamento, in questa legislatura, si è riunito per la prima volta il 13 ottobre, e per l'...... il leghista Antonio Angelucci (4,6 milioni nella dichiarazione dei) - e con la sua quella di molti altri deputati - la palma del più ricco del Parlamento resta per ora ancora saldamente ...Via libera al ricalcolo delle pensioni ai superstiti per il riconoscimento del miglior trattamento di cumulo con i redditi da lavoro. Infatti, a distanza di un anno e mezzo dalla sentenza n. 162 del 3 ...Anche il leader M5S ha depositato alla Camera la dichiarazione dei redditi 2023 sui compensi 2022: 24.359 euro lordi. Dal 13 ottobre 2022, infatti, ha ricevuto l’indennità parlamentare di 10.435 euro ...