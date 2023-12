Rai | chi è che ai piani alti di viale Mazzini chiamano Er parrucca ? Perde ascolti la Rai dei patrioti Male anche Cairo Bene Mediaset Pollice verso di AgCom anche su Tg2 Preziosi e Tg3 Orfeo Male anche La7 con Mentana

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Nel settore televisivo, glimedi giornalieri dei primi nove mesi dell'anno (gennaio-settembre) mostrano, rispetto al corrispondente periodo del 2022, una flessione del 2,8 per cento nell'"intero giorno" (da 8,31 a 8,07 milioni di spettatori); un simile andamento (-2,5 per cento) si registra

Si monitora la situazione Tajon Buchanan-Inter . Il laterale canadese, in forza al Bruges, è l’indiziato numero uno per sostituire Juan ... (inter-news)

Anche nel 2024,lo vorrà, potrà inviare contributi, segnalazioni o commenti contattando la ... condotta da Amadeus suUno, nel mese di ottobre; i due tornano a casa dopo aver vinto un premio da ...Si preannuncia grande spettacolo:taglierà per primo il traguardo L'appuntamento con le gare ...E TV - La BO Classic 2023 sarà trasmessa in diretta tv in chiaro a partire dalle ore 13.30 su...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Il regista Riccardo Donna ci parla del suo ultimo film, La luce nella masseria, che celebra i 70 anni della Rai, raccontando la storia di una famiglia del Sud ...