Questo è il nostro oroscopo beauty per il 2024

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Sì, l’ci può dare un’idea di come andrà il prossimo anno, tra periodi up e down. Ma come affrontare le varie sfide di lavoro, salute, amore & co? Con l'aiuto di una grande esperta di, l'astrologa Ginny Chiara Viola, abbiamo provato ad abbinare ogni segno a tutti quei prodottiche potrebbero effettivamente aiutare a trascorrere unpiù bello. In tutti i sensi, per un nuovo anno all'insegna di un grooming vincente. L', i consigli di grooming segno per segno Acquario (o Aquario) Non siete un segno zodiacale particolarmente attento alla skincare, in linea di massima siete molto pragmatici, quindi anche la vostraroutine di solito è veloce ed efficiente, e amate fare uso di tools ...