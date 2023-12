Puglia | tra influenza e soprattutto corona virus quasi cinquemila contagi in una settimana Covid | quinta dose | pochi vaccinati

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Nelladall’11 al 17 dicembre più di mille persone insono stateate dall’. Circa cento in più rispetto al dato dellaprecedente. I bambini fra zero e quattro anni i più colpiti ma anche gli adulti fanno registrare numeri significativi nell’ambito di un’incudenza complessiva superiore all’11 per mille. Nellafra il 14 ed il 20 dicembre più di 3400 pugliesi sono statiati dal, anche in questo caso con un incremento rispetto allaprecedente. La campagna vaccinale antiper lava a rilento, in tutta Italia e specificamente nella regione. L'articolo ...

A Monopoli , in quasi un millennio, non era mai successo. Per il vento forte ed onde alte fino a due metri, impossibile l’arrivo in poryodelka barca ... (noinotizie)

La Lega che sognava il partito meridionale cerca la rimonta (impossibile) in, dove si profila il duello intestinoCasanova e De Blasi. In Basilicata si pensa a un possibile 'asso nella manica'. Intanto il leader della Lega vola in Sardegna 'Pronti dieci miliardi di ...Il succo di agrumi e melegrane " aggiunge Coldiretti- e i legumi come lenticchie, ceci e ... Va anche ricordato che in un soggetto normale l'assunzione di proteine deve essere compresa0,8 - ...Nella settimana fra il 14 ed il 20 dicembre più di 3400 pugliesi sono stati contagiati dal corona virus, anche in questo caso con un incremento rispetto alla settimana precedente. La campagna ...La Lega che sognava il partito meridionale cerca la rimonta (impossibile) in Puglia, dove si profila il duello intestino tra Casanova e De Blasi. In Basilicata si pensa a un possibile "asso nella man ...