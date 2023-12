PS6 | La Rivoluzione dell’Intelligenza Artificiale nei Videogiochi

Leggi su gamerbrain

(Di giovedì 28 dicembre 2023) L’attesa per la prossima generazione di console è sempre stata un mix di eccitazione e anticipazione nel mondo dei. Tuttavia, mentre la PS5 ha finalmente risolto i suoi problemi di disponibilità, gli occhi dei videogiocatori sono già proiettati verso un orizzonte ancora più ambizioso: la PS6. Sony brevetta l’IA su PS6 Nonostante le previsioni puntino oltre il 2028 per il suo debutto, i recenti indizi e i brevetti depositati da Sony hanno aperto finestre su un futuro che si preannuncia rivoluzionario nel gaming. Uno dei concetti più affascinanti riguarda l’integrazionedirettamente nel cuore della console. Il brevetto recentemente divulgato, codice US20230405461, rivela l’intenzione di dotare le prossime console PlayStation di processori dedicati all’IA. Ma cosa significa tutto ciò per ...