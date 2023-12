Pronostici 18ª Giornata Serie A | chance Inter | occhio alla Juventus

(Di giovedì 28 dicembre 2023) UltimadiA del 2023, penultima del girone d’andata. La 18ªinizia venerdì 29 dicembre e si chiude sabato 30 dicembre. L’può blindare il titolo di Campione d’Inverno e magari allungare sulle inseguitrici. Laè chiamata a confermarsi nel big match di sabato sera contro la Roma. Milan e Napoli non possono permettersi di sbagliare, Fiorentina e Bologna vogliono alimentare il sogno Europa. Di seguito idella redazione di Calcioweb.18ªA Fiorentina-Torino 1X + Under 4.5 La Fiorentina affronta il Torino sulla scia di 4 risultati utili consecutivi per alimentare il sogno Europa. I toscani sono quinti a un punto dal Bologna quarto. La gara contro il Torino, anch’esso ...

