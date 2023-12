Programma storico Liorni rivela a chi si ispirerà per L' Eredità

Leggi su iltempo

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Marcoha cominciato a condurre 'Reazione a Catena' nel 2019 e il prossimo primo gennaio chiuderà il suo ciclo dopo 624 puntate con la finalissima del 2023 che è la numero 199 di quest'anno. «Mi dispiace tantissimo lasciare 'Reazione a Catena' per diverse ragioni, il gruppo di lavoro, il centro di produzione di Napoli, il pubblico di Napoli, i grandi ascolti registrati dal», sottolinea il giornalista-conduttore a LaPresse. «Bisogna guardare avanti, l', che per me comincia il 2 gennaio, è undella Rai. Tanti conduttori importanti, Frizzi su tutti, ma anche Amadeus, Conti, Insinna». La tv festeggia i 70 anni. «Qualeguardavo? Il ricordo più antico che ho è lo sbarco sulla luna, ero a casa dei miei zii, ho un ricordo molto vago ...