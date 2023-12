(Di giovedì 28 dicembre 2023) La presidente del Consiglio, Giorgia, ha recentemente subito un serio contrattempo di salute, che l’haa rimanere ae al buio per quasi due giorni. La causa di questa improvvisa indisposizione è stata identificata come unagli ““, una condizione nota come sindromeca. Secondo quanto riferito dai collaboratori della presidente, nella serata di ieri un otorino ha visitato laa casa, diagnosticando la “vertigine posizionale parossistica benigna” e eseguendo una manovra specifica per risolvere il. Questa condizione, caratterizzata da vertigini e nausea, aveva inizialmente fatto pensare a postumi dell’influenza o a una possibile labirintite. Tuttavia, l’intervento tempestivo dell’otorino ha ...

