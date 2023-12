Problema di otoliti per Meloni | costretta a letto e al buio La conferenza stampa slitta al 4 gennaio

(Di giovedì 28 dicembre 2023) La premier è "già in via di miglioramento" dopo una manovra eseguita dall'otorino. "Con il collare è riuscita ad alzarsi e a parlare al telefono"

Problemi di salute per Giorgia Meloni . Il premier ha avuto un problema di otoliti che l’ha costretta a letto e al buio per quasi due giorni. E’ il ... (laprimapagina)

Undi "" che l'ha costretta "a letto e al buio" per quasi due giorni: è questa la causa dell'indisposizione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Come spiegano i suoi ...Lo annunciano i collaboratori della premier spiegando che la premier è in fase di ripresa dopo undi "". Undi "" che l'ha costretta "a letto e al buio" per quasi due ...