Previsioni meteo | tre giorni di caldo | nebbie e nuvolosità sparsa | sole in montagna A San Silvestro arriva un ciclone polare

Che tempo farà fino al 30 dicembre Un Caldo anomalo eccezionale per celebrare l'arrivo del nuovo anno. Poi dal cielo grigio e coperto da nubi, si ... (sbircialanotizia)

Temperature alte e tempo stabile fino a San Silvestro . Per Capodanno attese piogge e neve sulle Alpi (repubblica)

Meteo - le previsioni in Campania per giovedì 28 dicembre 2023

Tempo di lettura: 2 minutiEcco le previsioni Meteo in Campania per oggi, giovedì 28 dicembre 2023. Avellino – Cieli in prevalenza poco nuvolosi ... (anteprima24)