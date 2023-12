Presunti abusi durante i camp per adolescenti | la procura indaga su un sacerdote della diocesi di Bergamo

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Presunte condotte criminali ai danni di una decina di persone commesse da undi. La Rete L’Abuso, l’associazione sopravvissuti aglidel clero, ha presentato lo scorso ottobre un esposto incontro il prete, in passato missionario in Africa. Secondo il quotidiano “Domani” nella denuncia sono contenute le testimonianze di due presunte vittime, all’epoca minorenni, che hanno deciso di raccontare la loro versione al giornale. Negli anni ’90 entrambe avevano partecipato a deii perorganizzati dal. Nelle testimonianze sono contenute accuse di“fisici e psicologi”, baci e rapporti fisici non richiesti. Quella del ...

L'Aquila - Un uomo residente in Valle Peligna è stato arrestato in relazione ai Presunti Abusi sessuali su due bambine, una delle Quali è Minore nne ... (abruzzo24ore.tv)

... in pochissime settimane, sono riusciti a ricostruire un quadro estremamente grave disubiti ...persino a diffamarla inviando messaggi ad amici e conoscenti della stessa circa suoi...La torre di via Stresa a Milano, affacciata su piazza Carbonari, è entrata nel mirino della procura di Milano peredilizi ed'ufficio. L'edificio è stato realizzato abbattendo due edifici, destinati al terziario, sostituendoli con altrettante costruzioni: la torre vera e propria, di 24 piani, ...Nella denuncia le testimonianze di due presunte vittime che avrebbero partecipato a campi per adolescenti organizzati dal prete. La Diocesi: “Attivate le procedure previste dal diritto canonico, fermo ...Esposto per abusi contro Don Salvol Secondo la dinamica che emerge dalle due testimonianze, quella di Salvoldi assomiglierebbe a una setta in cui lui sarebbe il leader indiscusso.