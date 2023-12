Presentato il terzo rapporto sul nomadismo digitale in Italia

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 28 dicembre 2023) ROMA – L’Associazionena Nomadi Digitali e WindTre presentano ilsulin, lo studio realizzato con l’obiettivo di esplorare come i nomadi digitali possano contribuire concretamente al rilancio e allo sviluppo economico e sociale del nostro Paese.e smart working possono diventare leve per migliorare la vita delle persone e dei lavoratori, incrementando la produttività delle aziende e, allo stesso tempo, contribuendo a ridurre il divario economico, sociale e territoriale in. L’Associazionena Nomadi Digitali (AIND), organizzazione no-profit, nata con l’obiettivo di promuovere la cultura del lavoro da remoto e del...