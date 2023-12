Preavviso e multe | il piano del sindaco di New York per limitare l’arrivo degli autobus di migranti Con lui anche Chicago e Denver

Pertanto, se non hai mai ricevuto la cartella esattoriale o ildi fermo puoi impugnare ... Tari, Tosap, ecc.); 5 anni per le sanzioni amministrative (come lestradali), per le sanzioni ...Un errore che è costato molto caro alle compagnie, trasalatissime e rimborsi. Per il momento,... la legge prevede che siano comunicati in forma scritta e dettagliata con un termine di:...Il sindaco di New York prova a limitare l'arrivo degli autobus carichi di migranti nella metropoli nel tentativo di contenere quella che è ormai una crisi sociale ed umanitaria. (ANSA) ...L’Antitrust ha sanzionato Facile Energia per aver continuato le sottoscrizioni non richieste da parte degli utenti di contratti su elettricità e gas.