Pratiche commerciali scorrette | l' Antitrust multa Facile Ristrutturare per 4 | 6 milioni

(Di giovedì 28 dicembre 2023)e la sua controllante Renovars sono finite nel mirino dell'che ha sanzionato le due società per 4,6di euro pere ingannevoli. L'azienda di ristrutturazione edilizia di immobili avrebbe infatti diffuso false recensioni e avrebbe applicato un costo occulto in caso di Iva agevolata al 10%, invece che al 22%".si difende dalle accuse e ha ventilato la possibilità di un ricorso al Tar.

