“Povero Conte” | su Il Riformista lo sberleffo del ‘sultano’ Renzi al leader M5s E a oltre 20 milioni di italiani

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Come il coraggio anche l’eleganza, se uno non ce l’ha, mica se la può dare. E desolatamente inelegante è il titolo con cui il direttore Matteoapre il suo giornale Il. “” sono le due parole a grossi caratteri che compaiono sopra alla foto deldel Movimento 5 Stelle. “Ha una dichiarazione da indigente ma si atteggia da nuovo Trump”, si legge subito sotto. Il riferimento è alle dichiarazioni dei redditi che parlamentari e senatori sono tenuti a rendere pubbliche. Quella del 2022 disi è fermata ad un imponibile di 24.359 euro, la cifra più bassa di palazzo Madama. Invecesvetta come paperone del Senato, grazie a redditi per 3,2di euro. Come diceva qualcuno: “meno ho, più sono” e, a quanto pare, ...