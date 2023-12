“Povere creature” e il sequel di “Joker” | i film più attesi del 2024

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Life&People.it Il 2023 potrebbe essere ricordato come l’anno della rinascita cinematografica. Le sale stanno vivendo un periodo di rinascita, grazie anche a due pellicole che, più di altre, hanno fatto il pieno al botteghino incassando milioni di dollari: “Oppeneheimer” e “Barbie”. A questa si aggiunge il grande successo in Italia di “C’è ancora domani”, opera prima di Paola Cortellesi. Si prospetta un futuro molto promettente, come dimostrano i miglioriper il. “!” apre il nuovo anno Uscirà il 25 gennaio “!”,del regista Yorgos Lanthimos vincitore dell’ultima edizione del Festival di Venezia. Dopo aver ricevuto un’accoglienza calorosa al Lido da parte della critica, la pellicola affronterà ...

