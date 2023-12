Pomodoro e pollo | la pasta al pesto secondo McKennie | Mi dicono che fa schifo | problema loro

Un esempio Io mangio pasta con, pesto cone tutti qui in Italia: che schifo! Ma non l'hanno mai provato". McKennie parla della sua famiglia e svela che lavoro fa la sorella. Il ...'In Italia la mentalità è troppo chiusa. C'è tanta tradizione, va bene, però serve un po' di apertura all'innovazione. Vi faccio un esempio: io mangio la pasta con pesto,, e tutti qui mi dicono 'Ma che schifo', però non l'hanno mai provata. Questo è il problema'. Lo ha detto il centrocampista della Juventus, Weston McKennie, in uno dei passaggi dell'...McKennie: «In Italia mi dicono che è uno schifo mangiare pasta, pesto, pomodoro con pollo. C’è una mentalità chiusa». Le parole McKennie, ospite di Kean nel secondo episodio di 19F Podcast, ha raccont ...Weston McKennie, centrocampista della Juventus, ha parlato ospite di Kean nel secondo episodio di 19F Podcast. Ecco le sue dichiarazioni circa il suo ambientamento a Torino: "Ho sofferto il cambio di ...