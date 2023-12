Pnrr | versata all' Italia la quarta rata del pagamento da 16 | 5 miliardi di euro

(Di giovedì 28 dicembre 2023) AGI - La Commissionepea ha versato all'ildelladel Piano nazionale di ripresa e resilienza per 16,5didi sussidi e prestiti (escluso il prefinanziamento). Il 22 settembre 2023 - spiega l'esecutivopeo - l'aveva presentato alla Commissione larichiesta didi 16,5dinell'ambito del Recovery che copre 21 milestone e 7 obiettivi. Ildell'sarà finanziato in totale da 194,4didi cui 71,8disotto forma di sovvenzioni e 122,6 ...

Il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e ilRaffaele Fitto su Facebook ha espresso 'grande soddisfazione per l'erogazione avvenuta oggi da parte della Commissione ...E' stataoggi, dalla Commissione Europea, la quarta rata delper l'Italia, che ammonta a 16,5 miliardi di euro. E' quanto fa sapere, in una nota, Palazzo Chigi. "Il pagamento - evidenzia ...Al termine di un 2023 chiuso con il vento a favore dei mercati e con regole fiscali certamente più morbide di quelle in salsa austerity, da Bruxelles arriva il bonifico relativo alla quarta rata del P ...Il Pnrr dell'Italia sarà finanziato in totale da 194,4 miliardi di euro di cui 71,8 miliardi di euro sotto forma di sovvenzioni e 122,6 miliardi di euro sotto forma di prestiti. "La Commissione ...