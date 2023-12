Pnrr | Mase | con Piano forestazione 2 | 5 milioni di nuove piante nelle città metropolitane

... così come previsto dalla modifica dellaapprovato nella seduta ECOFIN dell'8 dicembre scorso. ...buon risultato del secondo avviso consolida le attività di forestazione urbana finanziate dal, ...... così come previsto dalla modifica dellaapprovato nella seduta ECOFIN dell'8 dicembre scorso. ...buon risultato del secondo avviso consolida le attività di forestazione urbana finanziate dal, ...(Teleborsa) - Altri cinquantadue progetti di forestazione ammessi a finanziamento, per un importo superiore ai 113 milioni di euro, con cui mettere a dimora oltre 2,5 milioni di nuove piante in quatto ...Altri cinquantadue progetti di forestazione ammessi a finanziamento, per un importo superiore ai 113 milioni di euro, con cui mettere a dimora oltre 2,5 milioni di nuove piante in quattordici città me ...