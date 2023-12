Pnrr | la Commissione Ue versa quarta rata da 16 | 5 miliardi all' Italia

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 28 dicembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – Laeuropea hato oggi ladeldi 16,5di euro all'. Lo comunica Palazzo Chigi.Il pagamento è frutto del conseguimento, accertato dall'Unione europea, di tutti i 28 obiettivi e traguardi legati alla.Tali obiettivi e traguardi riguardano misure necessarie per proseguire l'attuazione delle riforme in materia di giustizia e pubblica amministrazione, nonchè importanti riforme nei settori dell'inclusione sociale e degli appalti pubblici. I principali investimenti sono legati alla digitalizzazione, in particolare per quanto riguarda la transizione dei dati delle pubbliche amministrazioni locali verso il cloud, lo sviluppo dell'industria spaziale, l'idrogeno verde, i ...