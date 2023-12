Pnrr | la Commissione Ue ha versato la quarta rata all’Italia | ricevuti più della metà dei fondi totali

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Laeuropea haladel, per un importo pari a 16,5 miliardi di euro. Ad annunciarlo è stato lo stesso esecutivo di Bruxelles. Con questal’Italia raggiunge e supera la quota dei 100 miliardi di finanziamenti europei incassati, su un totale di 194,4 a disposizione. Il pagamentoarriva dopo il conseguimento, accertato anche dall’Ue, dei 28 obiettivi e traguardi legati a questa tranche, come sottolinea Palazzo Chigi. Che ora è in attesa del giudizio dell’Ue sulla quintada 10,5 miliardi, per la quale l’Italia ha presentato richiesta dopo aver raggiunto i 52 obiettivi (tagliati rispetto a quelli iniziali) previsti. La quinta ...