Pnrr Italia | Commissione Ue ha versato quarta rata di 16 | 5 miliardi

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Fitto: "Grande soddisfazione, il lavoro va avanti" "Laeuropea haoggi ladi 16,5di euro all'. Il pagamento è frutto del conseguimento, accertato dall’Unione europea, di tutti i 28 obiettivi e traguardi legati alla". E' quanto rende noto palazzo Chigi. "Tali obiettivi e traguardi riguardano misure necessarie

ROMA (ITALPRESS) – La Commissione europea ha versa to oggi la quarta rata del Pnrr di 16,5 miliardi di euro all'Italia . Lo comunica Palazzo Chigi.Il ... (liberoquotidiano)

ROMA (ITALPRESS) – La Commissione europea ha versa to oggi la quarta rata del Pnrr di 16,5 miliardi di euro all'Italia . Lo comunica Palazzo Chigi.Il ... (iltempo)

Sul Pnrr i gufi sono stati serviti: raggelati e precipitati dal trespolo per la quarta volta. La Commissione europea ha versato oggi la quarta ... (secoloditalia)

La Commissione europea ha versato la quarta rata del Pnrr all’Italia , per un importo pari a 16,5 miliardi di euro. Ad annunciarlo è stato lo stesso ... (lanotiziagiornale)

Leggi anche Giorgia Meloni, un 2023 'tosto': tra, nodo migranti e vita privatachiederà quinta rata entro fine anno. Meloni: "Centrato altro obiettivo"... il reclutamento e la formazione in servizio degli insegnanti della scuola nell'ambito del. Il ...pari a 5.650 euro che però potrà essere assegnato a non più di 8mila docenti in tutta: circa ...(ANSA) - ROMA, 28 DIC - 'La Commissione europea ha versato oggi la quarta rata di 16,5 miliardi di euro all'Italia' del Pnrr. 'Il pagamento è ...Raggiunti gli obiettivi necessari legati al Piano. La somma delle risorse ottenute dal Recovery arriva così a circa 102 miliardi, "più della metà di quelle totali", scrive Palazzo Chigi ...