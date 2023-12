Pnrr | erogata la quarta rata da 16 | 5 miliardi di euro

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Una nota di Palazzo Chigi ha annunciato il versamento da parte della Commissionepea delladelal nostro Paese. Ben 16,5di“frutto del conseguimento, accertato dall’Unionepea, di tutti i 28 obiettivi e traguardi legati alla. Tali obiettivi e traguardi riguardano misure necessarie per proseguire l’attuazione delle L'articolo proviene da Il Difforme.

...il lavoro del Governo di Giorgia Meloni in termini di qualità ed efficienza sul'. È quanto dichiara l'eurodeputato Denis Nesci, membro delle Commissioni ECON e REGI. 'Con la quarta rata...: quanti i soldi già versati La quarta tranche,entro il 2023, porta il totale delle risorse ottenute dall'Italia attraverso ila circa 102 miliardi di euro , corrispondenti a più ...Entro l'8 gennaio potranno essere presentate le manifestazioni di interesse per la costituzione delle filiere tecnologico-professionale ...BRUXELLES - La Commissione europea ha versato all'Italia la quarta rata del Pnrr per 16,5 miliardi di euro. Lo annuncia lo stesso esecutivo comunitario. "Il 22 settembre 2023 l'Italia ha presentato al ...