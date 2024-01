Plexiglass | Proprietà e Utilizzi

Leggi su urbanpost

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Se stai cercando un materiale versatile, resistente e facilmente lavorabile, i pannelli inpotrebbero essere la soluzione ideale per te. Noti anche come vetro acrilico o vetro sintetico, i pannelli inoffrono molteplici vantaggi che lo rendono una scelta sempre più popolare in sostituzione del vetro tradizionale. Cosa rende ilcosì speciale? Ilvanta una trasparenza del 92%, superiore a quella del vetro, ma, a differenza di quest’ultimo, è 30 volte più resistente, più leggero e più economico. Questeuniche lo rendono estremamente versatile e utilizzabile in molteplici contesti e progetti, dai più semplici lavori fai da te, fino ad applicazioni più complesse in vari settori, come l’edilizia, il design d’interni, la realizzazione di vetrate per ...