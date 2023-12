PlayStation Plus | Sony annuncia i Giochi GRATIS di Gennaio 2024 per gli abbonati

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Il nuovo anno si avvicina e con esso giunge la tradizione didi deliziare glialcon una selezione dieccellenti per il mese di. Quest’anno, la piattaforma di gioco promette un assortimento eterogeneo di avventure coinvolgenti e offerte esclusive che faranno la felicità degli appassionati.– Gamerbrain.netdiper gliLa lineup diè un vero tripudio di esperienze videoludiche, guidata da tre titoli eccezionali che spaziano attraverso generi diversi, garantendo un’esperienza unica per tutti i ...

I giochi horror sono un ottimo modo per prendersi un bello spavento, il PlayStation Plus ne è pieno zeppo e in questo articolo scoprirete i ... ()

Sony ha annunciato con un’energia contagiosa la sua ultima selezione di Giochi per Playstation Plus Essential, promettendo un mix avvincente di ... (gamerbrain)

Il PlayStation Store ha lanciato una notizia che scuote gli abbonati di PlayStation Plus Extra e Premium: diversi titoli di rilievo stanno per ... (gamerbrain)

Titoli di grande impatto e classiche gemme dei video Giochi si uniscono questo mese per creare un regalo eccezionale per gli abbonati PlayStation ... (gamerbrain)

Sony ha aumentato il prezzo degli abbonamenti annuali a PSlo scorso settembre, affermando che l'incremento avrebbe permesso all'azienda di proporre più frequentemente giochi di alta qualità. Il ......sulle smart tv di ultima generazione e su tutti i televisori collegati ad una console4 ... sia "DAZN Standard" che "DAZN" purché siano clienti Sky tramite un abbonamento TV attivo, al ...L'anno nuovo non ha ancora preso il via, ma Sony ha mantenuto la sua tradizione svelando in anticipo la lista dei giochi PlayStation Plus che faranno felici ...Quando possono essere scaricati i nuovi giochi PlayStation Plus Essential di gennaio 2024 per PS4 e PS5 Ecco quando escono su PlayStation Store.