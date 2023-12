PlayStation Plus | ecco i giochi da scaricare su PS5 e PS4 a gennaio 2024

Leggi su periodicodaily

(Di giovedì 28 dicembre 2023) (Adnkronos) – Sony ha annunciato che idipersaranno A Plague Tale: Requiem, Evil West e Nobody Saves the World. Come riportato dal.Blog, tutti e tre isaranno disponibili per i membri dia partire da martedì 2e potranno essere scaricati senza costi