Pjanic | «Allegri vincente e comunicatore Per me crede nello scudetto»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Miralem, ex centrocampista di Juventus e Roma, ha parlato proprio dei bianconeri, die della lottaMiralem, ex centrocampista di Juventus e Roma, ha parlato proprio dei bianconeri, die della lotta. Le sue dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport: JUVE DIVERSA – «La Juve ora ha più serenità dopo tutto quello che all’altezza della scorsa stagione, lo stesso vale per il è successo nelle ultime stagioni. Si stanno gettando le basi per ricostruire un ciclo. Vincere non è mai facile, noi l’abbiamo fatta sembrare una cosa banale ma in realtà è sempre una cosa. speciale. Ora vedo una squadra vera in campo». OBIETTIVO QUARTO POSTO – «Lo dice perché è consapevole che l’Inter abbia dente molto accreditata per lo ...