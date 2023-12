Più di 60mila detenuti | migliaia di posti letto in meno Ma il governo insiste | tutti in prigione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 dicembre 2023) “In, in!”, cantava Edoardo Bennato nel suo concept album che attraverso la storia di Pinocchio si rivolgeva a tanti aspetti della società.quanti in, “sì anche tu in, e che ti serva da lezione!”. Si potrebbe riassumere con queste poche parole un anno e più diMeloni. Guardandoci indietro e tentando un bilancio dell’anno che va finendo, vediamo tanto impegno profuso, decreto legge dopo decreto legge, nell’introdurre nuove fattispecie di reato, nell’innalzare le pene, nell’aumentare gli strumenti del controllo. Affinché non resti fuori proprio nessuno:quanti in! E quindi inci dobbiamo mandare quelli che organizzano i rave party, e quelli che detengono modiche ...