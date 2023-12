Pioli | il Sassuolo nel destino | stavolta si gioca il posto nel Milan

Commenta per primo Stefanonon è più 'on fire'. Nella migliore delle ipotesi è 'in bilico', legato a quello che farà, o peggio non farà, il Milan contro ilnell'ultima partita del 2023. In caso di sconfitta, ...Alle ore 18si gioca la panchina del Milan contro ila San Siro , mentre la Salernitana ultima in classifica fa visita al Verona. Alle ore 20.45 si chiude con il posticipo tra Juventus ...Stefano Pioli non è più “on fire”. Nella migliore delle ipotesi è “in bilico”, legato a quello che farà, o peggio non farà, il Milan contro il Sassuolo nell’ultima partita del 2023. In caso di sconfit ...Blog Calciomercato.com: Don Fabio non interviene mai a caso, è uno dei veri esperti perché è un uomo che “conosce” il calcio come pochi e in ...