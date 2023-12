Pio e Amedeo | Come può uno scoglio e i tempi scorretti della comicità

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 28 dicembre 2023) "Non siamo cattivi, è che fa comodo disegnarci così".può uno, la scorrettezza, la musica, i social: la nostra intervista a Pio e. Lo abbiamo scritto nella nostra recensione, e lo ripetiamo: c'è una grande differenza tra la cattiveria gratuita e la scorrettezza comica. Poi, chiaro: il giudizio è negli occhi di chi guarda, ma la moralità, se di morale dobbiamo parlare, è altamente relativa tanto in tv quanto al cinema: bisognerebbe invece seguire una scorrettezza ragionata, per non tradire il senso stessosatirica. Del resto, quello di Pio eè intrattenimento (spudorato intrattenimento), e l'intrattenimento non prevede l'educazione dello spettatore, per buona pace dei tribunali via social, pronti a scegliere il cattivo di turno (lo ripetiamo, ...