Picchia la moglie davanti ai figli piccoli | arrestato in provincia di Latina

Leggi su dayitalianews

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Pubblicato il 28 Dicembre, 2023 Nel corso della serata del 27 dicembre ad Aprilia (LT), i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile (N.O.R.M.) hanno proceduto all’arresto di un cittadino albanese classe 78. Il provvedimento è arrivato a causa dei reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale. Violenta Aggressione alla Compagna Il motivo dell’arresto è legato al fatto che il 45enne ha maltrattato fisicamente la sua compagna, commettendo l’attoaiminori della coppia. L’aggressione ha causato lesioni rilevanti, tanto che la vittima è stata dimessa dal pronto soccorso locale con una prognosi di 21 giorni. Le Conseguenze per l’Aggressore In seguito all’intervento dei Carabinieri, l’uomo è stato sottoposto all’autorità giudiziaria. In conformità con quanto disposto dall’Autorità ...