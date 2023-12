Piccari | «Genoa | Inter dovrà fare attenzione Vi spiego»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Marco, Direttore di TMW Radio, ha parlato anche di, partita valida per la 18ª giornata del campionato di Serie A, in programma domani venerdì 29 dicembre alle ore 20.45.– Queste le parole di Marconel corso de L’Editoriale su TMW Radio. «Cosa c’è da aspettarsi dal prossimo turno? L’al, che in casa ha messo in difficoltà tutte le big; i nerazzurri però in questo momento sono in grande forma».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al ...