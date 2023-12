Piazzapulita non va in onda stasera su La7 | perché | il motivo

Leggi su tpi

(Di giovedì 28 dicembre 2023)non va inoggi, giovedì 28 dicembre 2023, su La7? Il programma di Corrado Formigli non va inper rispettare la sosta natalizia. Come molti altri programmi, ad esempio Otto e mezzo o Propaganda Live, il talk si ferma durante il periodo delle feste di Natale, in modo da concedere ai suoi lavoratori qualche giorno di stacco. Al suo posto andrà inun film. Non temetecon l’anno nuovo, a gennaio, dopo le feste,tornerà regolarmente insu La7 in prima serata ogni giovedì. Streaming e tv Dove vedere le puntate e i servizi diin diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando del digitale terrestre o al 107 per ...