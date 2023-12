Pescara | Sebastiani sull’indennizzo per Verratti | “Ancora nessuna notizia dal Psg”

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Il presidente delDanieleè tornato a parlare del trasferimento di, dal quale il Delfino devericevere l’indennità di formazione da parte del Psg. Al momento della sua cessione, avvenuta la scorsa estate, dalla Francia all’Al-Arabi, la società parigina avrebbe dovuto versare la quota nelle casse della società abruzzese, ma non si èfatta sentire. “Non so quali siano le cifre precise, se quello che leggo è corretto dovremmo aggirarci sui 500-600 mila euro. Al momento però – ha detto il numero uno delsu Rete8 – non c’è traccia della cifra esatta per la qualeè stato ceduto in Qatar e non abbiamo una data entro la quale lo sapremo. Penso che ci vorràdel tempo“. SportFace.

Seconda giornata, giovedì 28 gennaio al circolo Aternino, per la rassegna 'in arte', organizzata da Endas Abruzzo e curata per il terzo anno consecutivo dal critico d'...e Marcello, ...... del club di, che ha modo di provare a valorizzare il giocatore prima di riportarlo alla ... Quella di Manu non sarà l'unica valigia che si chiuderà aper essere aperta altrove in ...Seconda giornata, giovedì 28 gennaio al circolo Aternino, per la rassegna organizzata da Endas Abruzzo e curata per il terzo anno consecutivo dal critico d'arte Massimo Pasqualone ...Era il 18 luglio 2012 quando Marco Verratti salutava Pescara, il suo club, e l'Italia per approdare nell'ambizioso PSG allora gestito dall'ex milanista Leonardo, con il chiaro obiettivo di vincere tut ...