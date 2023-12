Perugia | al Blueside Jazz Club un anno di cultura tra musica e arte

Leggi su giornaledellumbria

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Le variegate attivitàli organizzate per celebrare i 50 anni di Umbriariscosso un ampio successo, e in attesa della programmazione 2024, si brinda su calici di design L’inaugurazione delnel 2023 non è stata casuale, ma è stata appositamente voluta per rendere omaggio ai cinquant’anni di Umbria. Questo traguardo, che ha reso il Cuore verde d’Italia riconosciuto a livello mondiale come luogo di contaminazione artistica e per la sua raffinata sceltale orientata ai ritmi soul e blues, ha spinto Roberto Falocci presidente di Steroglass, azienda proprietaria del brand, a dare avvio a una nuova avventurale. Nasce così il primo...