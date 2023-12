Perla e Greta parlano di Mirko nella notte | spunta un video inedito

In queste ore sta circolando sul web una notizia piuttosto interessante che riguarda Greta Rossetti e Perla Vatiero . Le due ragazze sono entrate ... (tutto.tv)

Il periodo d’oro dal punto di vista televisivo di Greta Rossetti e Perla Vatiero potrebbe non finire con il GF 2023. Infatti, secondo voci ... (anticipazionitv)

Un'ultima indiscrezione su Perla Vatiero e Greta Rossetti , attuali concorrenti del GF, le vede come prossime troniste di Uomini e Donne. Ecco cosa ... (comingsoon)

La rivista Chi lo ha intervistato dopo i faccia a faccia che ha avuto nella casa prima cone poi con, entrambe sue ex fidanzate e oggi concorrenti del reality show di Canale 5. In ...Rottura conMirko ha raccontato chenon fanno più parte della sua sfera sentimentale. Con, la rottura è stata accentuata dall'attacco della madre _ di lei, ma Mirko ha ...Perla Vatiero nella notte, in occasione del suo compleanno, ha ricevuto una sorpresa dalla sorella Loana che è giunta fuori la casa di Cinecittà ...Due concorrenti del Grande Fratello potrebbero entrare presto nella trasmissione cult di Uomini e Donne di Maria De Filippi. Ecco di chi si tratta.