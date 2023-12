Percorsi abilitanti | attesa per l’inizio dei corsi Concorso scuola | altri 14mila posti ASCOLTA ultima puntata di QUESTION TIME PODCAST

C'è tempo fino al 9 gennaio per partecipare al Concorso scuola 2023 (infanzia, primaria e secondaria). Non solo concorsi, migliaia di docenti sono ... (orizzontescuola)

I docenti si chiedono quale costo abbiano i percorsi abilitanti per conseguire l’abilitazione per le classi di concorso della scuola secondaria. Con ... (informazioneoggi)

C'è ancora tempo fino al 9 gennaio per l'iscrizione al concorso scuola (infanzia, primaria e secondaria). L'attesa, però, rivolta anche aicon le università che stanno mettendo a punto la loro proposta. Per rispondere alle vostre domande la redazione di Orizzonte Scuola organizza una puntata di Question Time , il ...della tabella di valutazione dei titoli, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, l'abilitazione conseguita tramite iSpeciali di cui al D. D. G. 25 luglio 2013 n. 58 (...La redazione di Orizzonte Scuola organizza una puntata di Question Time, la rubrica di consulenza in onda sui nostri canali social. Spazio alle risposte alle vostre domande. Non solo su Facebook e ...Finalmente ci siamo: nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre è stato pubblicato il testo della legge 206 sul made in Italy che, all’articolo 18, contiene le norme sui nuovi percorsi liceali. La legge ...