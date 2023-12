Perché l’Italia non ha ratificato la riforma del Mes

Nel passaggio fra 2023 e 2024 sono tanti i temi caldi sul tavolo della premier Giorgia Meloni. Nel momento in cui scriviamo la Legge di Bilancio non ... (tpi)

Le lunghe fila per i taxi alle stazioni di Milano e di Roma sono il simbolo della stagnazione dell’economia italiana, che da 30 anni ormai non ... (open.online)

... anchetrovare una banca che accetti i sistemi Mastercard ...'altra è Alipay, che integra i pagamenti con altre funzioni ... in...dopo due mandati deve rinunciarvi Per i parlamentari non ... Infine, conclude il suo intervento con un pensiero per'Ucraina ,... come Lega e come Governo, ine in Europa, spero che il ...