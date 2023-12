Perché la sauna finlandese dopo l' allenamento ti svolta la giornata

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Laè il rito di benessere per eccellenza. In Finlandia non c'è casa o condominio che non disponga della propria, e chi non ce l'ha frequenta le numerosissime saune pubbliche. Prima si fa lae poi via, un tuffo nelle acque gelide del mare o dei laghi per creare lo shock termico tanto benefico per l'organismo.questa ossessione, direte voi?laè considerata un posto dove curare i malanni e, in generale, dove migliorare il benessere fisico e psichico. Sarà questo il segreto che rende la Finlandia il posto più felice sulla Terra? Com'è fatta una veraComesi intende la versione originale dellasecca. ...