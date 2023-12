Perché la mostra di Artemisia Gentileschi a Genova è problematica? Riflessioni e proteste sulla pornografia del dolore

L’atteggiamento deludente del L’Inter nel primo tempo contro il Benfica poteva far suonare un allarme del passato. Ma i secondi 45? confermano, per ... (inter-news)

Wired Italia ha visto un filmato che documenta l’aggressione di due mesi fa. Ci è stato mostra to dallo Stato ebraico che per la prima volta decide di ... (wired)

Cosa non torna La scena in cui Oliver incontra per la prima volta la famiglia di Felix lo... 'È stato davvero gratificante,la prima introduzione che abbiamo in Saltburn a Richard E. ...C'è chi è stato sul fronte a Bachmut, la città diventata famosateatro di una serie di ... Sul cellularei video e le foto dei ragazzi operati. Sono corpi mutilati, teste ricucite, ...