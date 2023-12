Per Treccani ' femminicidio' è la parola dell' anno 2023

(Di giovedì 28 dicembre 2023) AGI - È "" lascelta dall'Istitutoa Enciclopedia Italiana, nell'ambitoa campagna di comunicazione #leparolevalgono, volta a promuovere un uso corretto e consapevolea lingua, come. Una scelta, si legge sul sito'Istituto, che "evidenzia l'urgenza di porre l'attenzione sul fenomenoa violenza di genere, per stimolare la riflessione e promuovere un dibattito costruttivo intorno a un tema che è prima di tutto culturale: un'operazione pensata non solo per comprendere il mondo e la società che ci circondano, ma anche per contribuire a responsabilizzare e sensibilizzare ulteriormente lettori e lettrici su una tematica che inevitabilmente si è ...

Carfagna: 'fare la rivoluzione le parole sono importanti' 'l'Enciclopediala parola dell'anno 2023 è 'femminicidio'. Una scelta importante, perché la battaglia contro la violenza ...ROMA " 'Femminicidio' è la parola dell'anno 2023la. La scelta, è stata fatta nell'ambito della campagna di comunicazione #leparolevalgono, volta a promuovere un uso corretto e consapevole della lingua. Secondo quanto riportato nella ...AGI/Vista - "Votiamo la nostra proposta di un congedo paritario pienamente retribuito di 5 mesi per entrambi i genitori. E' già realtà in Finlandia, in Spagna lo è per tre mesi. Su questa riforma ...Femminicidio: è questo il sostantivo scelto dall'enciclopedia italiana Treccani come parola dell'anno 2023. Conseguenza di un tema sempre più sentito in Italia.