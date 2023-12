Per Treccani ' femminicidio' è la parola dell' anno 2023

(Di giovedì 28 dicembre 2023) AGI - È "" lascelta dall'Istitutoa Enciclopedia Italiana, nell'ambitoa campagna di comunicazione #leparolevalgono, volta a promuovere un uso corretto e consapevolea lingua, come. Una scelta, si legge sul sito'Istituto, che "evidenzia l'urgenza di porre l'attenzione sul fenomenoa violenza di genere, per stimolare la riflessione e promuovere un dibattito costruttivo intorno a un tema che è prima di tutto culturale: un'operazione pensata non solo per comprendere il mondo e la società che ci circondano, ma anche per contribuire a responsabilizzare e sensibilizzare ulteriormente lettori e lettrici su una tematica che inevitabilmente si è ...

il vocabolario, il termine indica l'"eliminazione fisica di una donna in quanto tale, espressione di una cultura plurisecolare maschilista e patriarcale che, penetrata nel senso comune ...... D come Doppio cognome e Drone; E come Ecoansia; F come Femminicidio (vedi) ma anche Fuorionda... Non sono poche le parole che nel 2023 hanno fatto parlare di sé, non soltantoquel che ...Le parole che sostengono la vita hanno invece il potere di avvicinare la comprensione del mondo, aiutando a cambiarlo.Di fronte alle parole-condanna si stagliano le parole-promessa, che accarezzano gli uditori con le proprie blandizie. La più forte di tutte resta sempre Sicurezza, con le fronde dei suoi derivati ...