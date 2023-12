Pellegatti | “Europa League? Con tutti questi infortuni poche prospettive”

Si sofferma sul momento del Milan Carlonel suo editoriale per Milannews. Questi i passaggi principali, però, non vuole puntare il dito contro Pioli : ' Lui è sempre l'allenatore dello Scudetto e che è arrivato fra le prime quattro d'. Ma la mia paura è che fra qualche anno quando si ...Carlo Pellegatti ha commentato il pareggio ottenuto ieri sera dal Milan contro la Salernitana e l’ennesimo infortunio ...In esclusiva per Calcio Style, Carlo Pellegatti, il giornalista e telecronista sportivo, grande tifoso del Milan, ha parlato ai nostri microfoni.