Pedemontana Veneta | la strada dei record | settima inaugurazione | ma è ancora incompleta E la Regione prevede già perdite milionarie

(Di giovedì 28 dicembre 2023) L’autodei(che non è un’auto, ma solo una supera pagamento) sta per battere l’ultima sfida che la vede in vetta a qualsiasi classifica da Guiness dei primati infrastrutturali. È giunta allanell’arco di quattro anni e mezzo, ma non ècompletata. È una delle più care d’Italia. Costerà sulla carta 2,3 miliardi di euro, ma in realtà, attraverso i canoni che saranno pagati al concessionario Sis, il prezzo totale sarà di circa 12 miliardi. E poco importa se i pedaggi non riusciranno a raggiungere quella cifra nell’arco di 39 anni, laVeneto si è impegnata a versare tutti i soldi, a botte di 300 o 400 milioni di euro all’anno. Occorrerà un ottavo taglio del nastro, tra qualche mese, per ...

Inaugurazione anticipata di un giorno per l'ultimo tratto della Superstrada, da Malo a Montecchio Maggiore in provincia di Vicenza. Il taglio del nastro, fissato inizialmente per venerdì 29 dicembre, è stato anticipato di un giorno per rispettare la ...Poi, con il declino della grande industria, dagli anni '80 in poi è stata la piccola e media impresa lombardo -, soprattutto, a rappresentare un grande fattore produttivo e ...Antenna Tre è l’emittente oggi prima per ascolti Auditel in tutto il Triveneto e in Italia. La storica emittente del Nordest affonda le proprie radici nel lontano 1978.VICENZA - Si terrà domani mattina, con inizio alle 11, la cerimonia di inaugurazione della tratta Malo-Montecchio Maggiore, lungo 22.3 km, che andrà a completare la Pedemontana Veneta, ad eccezione de ...