Pd | strappo di Russo e chiusura del circolo periferico

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Decretata la morte di undel Partito Democratico dalla miopia del PD a tutti i livelli, da quello nazionale a quello locale”. Rabbia, tanta rabbia da parte di un segretario di periferia”. Così il dottor Franco, consigliere comunale ad Avellino e storico militante dem, oltre che già Consigliere provinciale. “Sono disamorato rispetto alla politica. Mi sento umiliato e offeso dal comportamento di quello che è stato e, non lo so se lo sarà ancora, il mio Partito, il Partito Democratico. Rabbia, tanta rabbia per la morte che poteva e doveva essere evitata di un, seppurma che comunque ha rappresentato e rappresenta uno spazio di discussione e di confronto con chi difende i valori del PD da quando è nato. Questo...

Fallo in palleggio di Milano per il 23 - 19, poi entra in campo, accolto da un'ovazione del ... Loè troppo grande da ricucire e Milano porta in scioltezza a termine la missione con l'...... n.79 ATP, proveniente dalle qualificazioni, ma poi va a sbattere contro ilMedvedev, n.4 del ... Ho unodi grado 2 nel mio muscolo obliquo interno", posta su Instagram. MUSETTI ELIMINA ...Ekaterina Duntsova, nota pacifista e critica della guerra in Ucraina, è stata esclusa dalle prossime elezioni presidenziali russe. La Commissione elettorale centrale russa ha rifiutato di registrare l ...In privato però lancia segnali di essere pronto a discutere un cessate il fuoco, che magari non riconosca il passaggio alla Russia del 20% di territorio strappato finora a Kiev ... Da qualche tempo, ...