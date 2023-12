Pavia | 15enne tenta il suicidio buttandosi nel Ticino dopo essere stata violentata

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Ha conosciuto qualche giorno fa un ragazzo di 25 anni sui social. Si sono incontrati nel pomeriggio di martedì 26 dicembre a Milano, alla stazione di Porta Garibaldi. Lui ha convinto lei, 15 anni, entrambi nordafricani, a seguirlo in treno fino a, la città dove abita. Qui l'ha portata nell'area Vul, in riva al, e l'ha. La giovane poi, in preda alla disperazione, si è gettata nelle gelide acque delcon l'intenzione di suicidarsi. Ma gli agenti della squadra volante l'hanno individuata e si sono lanciati nel fiume, riuscendo a salvarla. Latrasportata al Policlinico San Matteo di, dove ècurata dai medici e dimessa con una prognosi di due giorni. La polizia ha subito avviato le indagini per ...