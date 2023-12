Pastorello sulla cancellazione del Decreto Crescita | “Era contrario ai giocatori italiani”

Leggi su sportface

(Di giovedì 28 dicembre 2023) L’agente Federicoparla ai microfoni di Sky delladel: “Noi come associazione Aiacs abbiamo sempre cercato di combattere questoper come era stato istituito. Per noi eraaio già presenti nel campionato italiano prima. C’era una disparità di trattamento troppo evidente, troppo forte, per far sì che la decisione tecnica venisse presa al di là dell’aspetto economico. A volte sono arrivati calciatori che non meritavano rispetto a quelli che erano già presenti. C’era un rischio di depauperare un patrimonio del calcio italiano, perché gli stranieri grazie alavevano un impatto sugli stipendi molto più basso. Detto questo noi abbiamo fatto una proposta, ...