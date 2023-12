‘Past Lives’ | l’opera prima della sudcoreana Celine Song al cinema dal 14 febbraio

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Sarà nelle sale italiane il 14(distribuito da Lucky Red) il film Past Lives, operacon Greta Lee, Teo Yoo e John Magaro. La pellicola è candidata a cinque Golden Globe. Acclamato al Sundance e alla Berlinale e presentato in anteitaliana alla Festa deldi Roma, il film si è aggiudicato le nomination nelle principali categorie: Miglior Film, Miglior Film Straniero, Miglior Regia, Miglior Sceneggiatura, Miglior Attrice Protagonista. Ispirato da una vicenda accaduta alla regista, il film racconta la storia di Nora (Greta Lee) e Hae Sung (Teo Yoo), due amici d’infanzia profondamente legati che si separano quando la famiglia di Nora dalla Corea del Sud emigra in Canada. Due decenni dopo si ...

