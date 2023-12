Partizan Belgrado-Virtus Bologna oggi | Eurolega basket | orario | programma | tv | streaming

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Trasferta in terra serba per lain, chegiovedì 28 dicembre affronta alle 18:30 ilnella diciassettesima giornata della regular season 2023-2024. Le V-nere puntano a rialzare immediatamente la testa dopo la battuta d’arresto di venerdì scorso contro il Valencia (79-71), per chiudere al meglio l’anno solare 2023. I bianconeri occupano la terza piazza con 11-5 di record, dietro solo al Real Madrid (15-1) e al Barcellona (11-5). Coach Luca Banchi si affiderà ancora a Marco Belinelli e Tornike Shengelia, che cercheranno di trascinare i compagni in un’autentica bolgia., lafa visita alin. Le ...

Il LIVE in DIRETTA di Partizan Belgrado-Olimpia Milano , sfida valida per la 13^ giornata dell’ Eurolega 2023 / 2024 di basket . Momento delicatissimo ... (sportface)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.31 La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata con la ... (oasport)

l’Olimpia Milano non riesce più a sbloccarsi in Eurolega! L’EA7 Emporio Armani cade anche a Belgrado contro il Partizan per 82-68 nella tredicesima ... (oasport)

LA SITUAZIONE - Il Milan si era mosso con largo anticipo sul ragazzo che era in rotta con ilperché ha rifiutato la proposta di rinnovo del contratto. Con il club diPopovic ha ...... come vederla in tv e in streaming Virtus Segafredo Bologna vsMozzart Bet Belgrade. Palla a due, giovedì 28 dicembre, ore 18.30 Stark Arena (). Arbitri: EMIN MOGULKOC, ARTURAS SUKYS,...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Valencia-Virtus Bologna - La presentazione di Partizan-Virtus Bologna Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di 1 ...Bologna, 27 dicembre 2023 – Appuntamento a Belgrado per la Virtus. Domani sera alle 18.30 la formazione di Luca Banchi è attesa dall’ultima sfida di Eurolega dell’anno solare, e ultima sfida del giron ...